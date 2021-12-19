Türkiye'nin 8'inci uydusu uzayda

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, sabah saatlerinde başarılı bir şekilde fırlatılan Türksat 5B'nin yörüngesine oturtulmasıyla 8'e yükselecek.

Arife Yıldız Ünal, Merve Özlem Çakır |19.12.2021

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin, 4'ü haberleşme (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A), 3'ü gözlem (Göktürk-1, Göktürk-2 ve RASAT) olmak üzere aktif 7 uydusu bulunuyor.

Türkiye'nin ilk iletişim uydu denemesi olan Türksat 1A, 24 Ocak 1994'te uzaya fırlatıldı ancak rokette meydana gelen arıza nedeniyle 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düştü. Uydu teknolojilerine yatırımlarına devam eden Türkiye, 10 Ağustos 1994'te Türksat 1B ile uzaydaki yerini aldı.

Bu uyduların ardından Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B uyduları uzaya gönderildi.

AIRBUS D&S tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan Türksat 5A ve Türksat 5B uyduları ise 2017'de imzalanan sözleşme sonrası bu şirketin Fransa'nın Toulouse şehrindeki tesislerinde üretilmeye başlandı. Türksat 5A, 8 Ocak'ta uzaya başarılı şekilde fırlatıldı.

Türksat 5B uydusu da bugün SpaceX firmasının ABD-Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden uzaya yollandı. Falcon 9 roketiyle başarılı şekilde uzaya fırlatılan Türksat 5B'den ilk sinyal alındı.

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip Türksat 5B'nin, istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilmesinin ardından mayıs-haziran döneminde "42 derece doğu" boylamındaki yörüngesine yerleşmesi bekleniyor.