Türkiye'nin 8'inci uydusu uzayda

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, sabah saatlerinde başarılı bir şekilde fırlatılan Türksat 5B'nin yörüngesine oturtulmasıyla 8'e yükselecek.
Arife Yıldız Ünal, Merve Özlem Çakır |19.12.2021
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin, 4'ü haberleşme (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A), 3'ü gözlem (Göktürk-1, Göktürk-2 ve RASAT) olmak üzere aktif 7 uydusu bulunuyor.
Bu uyduların ardından Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B uyduları uzaya gönderildi.
AIRBUS D&S tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan Türksat 5A ve Türksat 5B uyduları ise 2017'de imzalanan sözleşme sonrası bu şirketin Fransa'nın Toulouse şehrindeki tesislerinde üretilmeye başlandı. Türksat 5A, 8 Ocak'ta uzaya başarılı şekilde fırlatıldı.
Türksat 5B uydusu da bugün SpaceX firmasının ABD-Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden uzaya yollandı. Falcon 9 roketiyle başarılı şekilde uzaya fırlatılan Türksat 5B'den ilk sinyal alındı.
Tamamen elektrikli itki sistemine sahip Türksat 5B'nin, istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilmesinin ardından mayıs-haziran döneminde "42 derece doğu" boylamındaki yörüngesine yerleşmesi bekleniyor.