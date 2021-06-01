Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş KKTC'ye geliyor

Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 3 Haziran'da KKTC'yi ziyaret edecek.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un söz konusu ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edilmesi planlanıyor. Muş ayrıca, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile de ikili görüşmelerde bulunacak. Bakan Muş'un, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile gerçekleştireceği görüşmede, iki ülke arasında gümrükler alanında işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Bakan Muş'un Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile gerçekleştireceği görüşmede, Türkiye ile yılın ilk dört ayında 351 milyon dolar ticaret hacmi olan KKTC ile Türkiye arasındaki ticaret akışının hızlandırılması ve ticaret hacminin artırılması için atılacak adımlar ele alınacak. Muş ve Arıklı tarafından "Türkiye Cumhuriyeti - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Ticaretin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Protokolü" imzalanacak.

Ayrıca, KKTC'de yerleşik firmalar ile gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım olanakları değerlendirilecek.