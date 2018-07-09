TÜRKİYE YENİ BİR DÖNEME BAŞLIYOR

24 Haziran’da Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan bugün yemin ederek göreve başlayacak.Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Yemin Töreni saat 16.30’da başlayacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreninin ardından saat 17.15’te Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Meclis’teki törenin ardından saat 18.00’de Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Göreve Başlama Töreni gerçekleştirilecek.

Törene bu sabah Ankara’ya giden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve dünyanın farklı ülkelerinden davet edilen 21 Cumhurbaşkanı ile 17 Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Meclis Başkanları katılacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Göreve Başlama Törenine katılan misafirler onuruna vereceği akşam yemeğine katılmasının ardından KKTC’ye dönecek.Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini bu akşam kamuoyu ile paylaşacak.

Erdoğan bu amaçla bu akşam saat 21.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın açıklaması yapacak.