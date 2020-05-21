Türkiye’de virüsü yenen hasta sayısı 115 bine yaklaştı

Türkiye’de son 24 saatte 961 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 153 bin 548, can kaybı 4 bin 249, iyileşen hasta sayısı 114 bin 990 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter’dan paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 633 test yapıldı. Bu kapsamda bin 961 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1003 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 1 milyon 729 bin 988, toplam vaka sayısı 153 bin 548, toplam vefat sayısı 4 bin 249, toplam yoğun bakım hasta sayısı 820, toplam entübe hasta sayısı 424, toplam iyileşen hasta sayısı 114 bin 990 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. ” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 19:40