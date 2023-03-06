UNICEF İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün'den depremzede çocuklar için çağrı

Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden UNICEF İyi Niyet Elçisi, oyuncu Tuba Büyüküstün depremzede çocuklar için destek istedi.

UNICEF İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün'den depremzede çocuklar için çağrı
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6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir ay geçti. Enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, birçok ünlü de deprem bölgesine giderek depremzedelere ardımcı olmaya devam ediyor.

Deprem bölgesine giden ünlülerden biri de oyuncu Tuba Büyüküstün. UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Büyüküstün, derneğin Gaziantep İslahiye’de kurduğu çocuk oyun alanlarına giderek izlenimlerini paylaştı.

“BİR SÜRÜ ŞEYE İHTİYACIMIZ VAR”

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Çocuklarla oyunlar oynayan Tuba Büyüküstün, Instagram’da yaptığı paylaşımda desteklerin devam etmesini istedi ve şöyle dedi:

"Buraya çok güzel alan yapılmış. Bu yerde oyun oynuyorlar. Çocuk alanları her zaman çok önemli. Minikler böyle durumlardan çok etkileniyor. Algılamakta zorluk çekiyorlar ve ne yaşadıklarını tanımlayamıyorlar. Bir sürü şeye ihtiyacımız var. Bir aydır herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Gönüllü öğretmenler, psikolog ve pedagoglarla, eğlenceler düzenleniyor. Onların birazcık da olsa yaşadığı travmayı unutabilmeleri için askerler ve herkes elinden geleni yapıyor."

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