Yeni Zelanda'daki teröristin Türkiye'ye giriş anı

Yeni Zelanda'daki terör saldırısını düzenleyen kişinin geçmişte Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde bulunan iki camiye düzenlenen terör saldırısı faili ile ilgili soruşturma sürüyor.

Saldırıların faili Brenton Tarrant'ın geçmişte Türkiye'ye geldiği belirlendi.

Saldırganın 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında Türkiye'de bulunduğu tespit edildi. Saldırganın Türkiye'ye giriş yaptığı sırada havalanındaki görüntüleri de yayınlandı.

Saldırganın Türkiye’deki bağlantıları araştırılırken Türkiye'de nerelerde bulunduğu ve ne yaptığının soruşturulduğu ifade ediliyor.