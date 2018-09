 "YUKARI KARABAĞ SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ, ERMENİSTAN İLE İLİŞKİLERİMİZİN DÜZELMESİNİN OLMAZSA OLMAZ ŞARTIDIR, BU BÖYLE BİLİNMELİDİR"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yukarı Karabağ sorununun çözülmesinin, Ermenistan ile ilişkilerin düzelmesinin olmazsa olmaz şartı olduğunu vurgulayarak, "Kardeşimizin topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tutanların, 1 milyondan fazla kardeşimizi öz yurduna dönmekten alıkoyanların bizden sınırlarımızı açmamızı beklemeleri boşunadır, beyhudedir." dedi.



Erdoğan, Azadlık Meydanı'nda Kafkas İslam Ordusu'nun teşkilinin ve Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Azerbaycan'ın sadece siyasi ve askeri değil aynı zamanda ticari, ekonomik, kültürel ve diğer bütün alanlarda en önemli ortağı konumunda olduğunu vurguladı.



Bağımsızlıktan bu yana Türkiye'de eğitim almış Azerbaycanlıların sayısının 125 binin üzerinde olduğunu belirten Erdoğan, hala 15 binden fazla Azerbaycanlı öğrencinin Türk üniversitelerinde tahsil gördüğünü ifade etti.



İki ülkenin askerlerinin ortak tatbikatlar gerçekleştirirken Afganistan gibi dünyanın değişik bölgelerinde birlikte faaliyet gösterdiğini aktaran Erdoğan, "Hiç şüphesiz bu başarılarda, Ümummilli Lider Haydar Aliyev'in vefatına kadar sergilediği dirayetli liderlikle aziz kardeşim İlham Aliyev'in gayretlerinin çok büyük bir payı vardır." diye konuştu.



"ÖNÜMÜZDE ÇOK DAHA BÜYÜK GÖREVLER BİZLERİ BEKLİYOR"



Erdoğan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) gibi müştereken hayata geçirdikleri projelerin tüm bölgeye damgasını vurduğunu söyledi.



Türkiye'nin Azerbaycan'daki en büyük yatırımcılardan biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İnşallah Azerbaycan da çok yakında Türkiye'de aynı konuma gelecektir." dedi.



Bütün bu ilerlemelere rağmen yaptıklarını hiçbir zaman yeterli görmediklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Önümüzde çok daha büyük görevler bizleri bekliyor. Bize düşen, aramızdaki bağları daha da sağlamlaştırarak gelecek kuşaklara güçlü bir miras bırakmaktır. Bize düşen, binlerce şehidimizin kanıyla yoğurulan bu dostluğu, ilelebet payidar kılacak projeleri hayata geçirerek, bir millet iki devlet şiarımıza uygun şekilde her alanda iş birliğimizi derinleştirmektir."



"AZERBAYCAN AĞLARSA BİZ AĞLARIZ, AZERBAYCAN SEVİNİRSE BİZ SEVİNİRİZ"



Azerbaycan'ın sevincinin ve gururunun Türkiye'nin sevinci ve gururu, derdinin, sıkıntısının ve probleminin de Türkiye'nin derdi, sıkıntısı problemi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Azerbaycan ağlarsa biz ağlarız, Azerbaycan sevinirse biz seviniriz." dedi.



Erdoğan, Azerbaycan'ın en büyük sıkıntı kaynağı Yukarı Karabağ'ın Türkiye için de aynı derecede sıkıntı kaynağı olduğunu söyledi. Türkiye olarak problemin çözümü için Azerbaycan'ın ortaya koyduğu çabaları sonuna kadar desteklemeyi sürdüreceklerine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:



"Yıllardır vatan hasretiyle hayatlarını sürdüren 1 milyondan fazla kardeşimizin artık gözyaşları dinsin istiyoruz. Kardeşimizin topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tutanların, 1 milyondan fazla kardeşimizi öz yurduna dönmekten alıkoyanların bizden sınırlarımızı açmamızı beklemeleri boşunadır, beyhudedir. Türkiye'nin bu konuda tavrı bellidir, nettir, kesindir.



Yukarı Karabağ meselesinde öncelikle adım atması gerekenler işgalciler ve 1 milyon kişinin yüreğini memleket özlemiyle yakanlardır. Elbette biz bütün komşularımızla iyi ilişkiler kurmayı ve sürdürmeyi istiyoruz ancak Yukarı Karabağ sorununun çözülmesi, Ermenistan ile ilişkilerimizin düzelmesinin olmazsa olmaz şartıdır, bu böyle bilinmelidir. Bundan sadece 25 yıl önce Hocalı'da yaşananların, Yukarı Karabağ'da katledilenlerin hesabını vermeyenlerin, katilleri kahraman ilan edenlerin bize verebilecekleri hiçbir tarih dersi yoktur."



"GELECEK NESİLLERE EN BÜYÜK ARMAĞAN"



Erdoğan, Türk ve Azerbaycanlı askerlerin omuz omuza bundan tam 100 yıl önce birlikte kazandıkları büyük zaferin yıl dönümü kutlamalarının gelecek nesillere bırakabilecek en büyük armağan olduğunu vurgulayarak, "Bir asır önce bu topraklarda binlerce şehidimizin kanıyla yazılan destanın unutulmasına ve unutturulmasına asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.



Her iki ülkenin gençlerinin de ortak tarihten ve bugünkü kutlamalardan alacak dersleri olduğuna inancını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu büyük zaferi bizlere armağan eden Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin ve Bağımsız Azerbaycan Ordusu'nun tüm kurucularını, Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan'a gönderilmesini sağlayan Enver Paşa'yı, bu muzaffer ordunun komutanı Nuri Paşa'yı rahmetle yad ediyorum. Kafkas İslam Ordusu'nun bütün komutanlarına, her bir mensubuna ve özellikle bu topraklar uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu muhteşem organizasyonu gerçekleştiren kardeşim İlham Aliyev ve ekibine şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum."