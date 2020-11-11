Yunan gemisi balıkçı teknesine çarptı: 5 mürettebat kayıp

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bandıralı tanker gemisi balıkçı teknesine çarptı. Teknedeki 5 mürettebattan haber alınamıyor. Sahil Güvenlik arama başlattı.

Açıklama Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapıldı. Bugün saat 05.50'de Adana'nın Karataş ilçesinde 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balıkçı teknesi çarpıştı.



Balıkçı teknesinin alabora olduğu açıklanırken bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timinin sevk edildiği belirtildi.

Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.