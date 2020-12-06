"Yunanistan Türkiye ile ikili meselelerini ancak masaya oturarak çözebilir"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan basınında Türkiye’nin AB Zirvesi öncesinde Ege ve Akdeniz’deki askeri faaliyetlerini artırdığına dair çıkan haberler hakkındaki soruyu cevapladı.

Bu konuda çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Aksine Yunanistan, 20 Ekim tarihinden itibaren yayımladığı '11 NAVTEX' ve '12 NOTAM' ile Ege ve Doğu Akdeniz’de 24 askeri faaliyet yapacağını duyurarak bölgede kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı askeri faaliyetlerine devam etmektedir. Yunanistan askeri konularda da diyalog kanallarını kapalı tutmakta, NATO Genel Sekreteri’nin ayrıştırma inisiyatifinin ilerletilmesini önlemektedir."

Nitekim Yunanistan'ın 9 Ekim'den bu yana NATO askeri makamlarınca tertiplenmesi planlanan toplantılara da katılmadığına dikkati çeken Aksoy, "Yunanistan Türkiye ile ikili meselelerini başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, iş birliği ve diyalog ile çözebilir." ifadesini kullandı.