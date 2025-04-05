Türkiye'de Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 7 günde 62 kişinin hayatını kaybettiği, 7 bin 388 kişinin yaralandığını bildirildi.

AA'nın haberine göre, rakamları TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıkladı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor. Kazaları önlemek için personelimiz gece gündüz çalışıyor. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Paylaşımında, İstanbul'da meydana gelen bir kazanın görüntüsüne de yer veren Yerlikaya, Pendik Kurnaköy gişeleri mevkisinde, bir otomobilin gişede bekleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.