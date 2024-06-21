Türkiye'de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili için memleketin çeşitli illerine giden vatandaşların geri dönüş yolculuklarının başladığını belirtti.

Trafik yoğunluğunun tekrar arttığını ifade eden Yerlikaya, sürücülere, aşırı hız yapmama, emniyet kemeri kullanma ve trafik kurallarına uyma çağrısı yaptı.

Bakan Yerlikaya, bayram tatili boyunca trafik polislerin ve jandarma trafiğin denetimlerine 24 saat esasına göre göreve devam ettiğini belirtti.

Bayram tatilin 6. Günü olan 20 Haziran 2024 gününde 668 trafik kazası meydana geldiğini belirten Yerlikaya, 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 1133 kişinin de yaralandığını aktardı.

22 bin araca hız ve radar cezası

Ayrıca 414 bin 776 aracın da denetlendiği bilgisini veren Yerlikaya, 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, tatilin ilk 6 gününde ise 49 kişinin hayatını kaybettiği, 7 bin 683 kişinin de yaralandığını ifade ederek, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil! Yolun sonu bayram olsun" dedi.