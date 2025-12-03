Türkiye’de kasım ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 0,87 arttı, yıllık bazda yüzde 31,07’ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK, ekim enflasyonunu aylık yüzde 2,55, yıllıksa yüzde 32,87 olarak açıklamıştı.

AA’nın kasım ayı enflasyon anketine katılan ekonomistler, enflasyon beklentisini ortalama yüzde 1,31 olarak hesaplamıştı. Ankete göre ekim ayında yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65 seviyesine gerilemesi öngörülüyordu.