Türkiye’de ilaç fiyatlarına yüzde altı oranında zam yapıldı.

AA’nın aktardığına göre Türkiye’de ilaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kurunda değişiklik yapıldı.

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair cumhurbaşkanı kararı, T.C. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, düzenlemeyle iki aşamalı kur artışı öngörüldü. İlaç fiyatlandırmasında kullanılan 25 lira 33 kuruş olan euro kuru yarından geçerli olacak şekilde 26 lira 87 kuruşa, 1 Nisan'dan itibaren de 29 lira 11 kuruşa çıkarıldı.

Yeni kur, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.