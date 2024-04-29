Türkiye’de Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 27. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Türkiye Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 26 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 27. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Mehmet Akarca 86, Ömer Kerkez 123, Muhsin Şentürk ise 104 oy aldı. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 6 oy geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 28. tur oylamayla devam ediliyor.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.