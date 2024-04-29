 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 1 Mayıs günü açık kalacak işletmelere seslenerek yasal yükümlülüklerini hatırlattı.

Gardiyanoğlu, emekçilerin o günkü emeklerinin karşılığının normal günün iki katı olduğunu söyledi, “Bu yasal bir zorunluluktur” dedi.

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Bakan Gardiyanoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla videolu açıklamada bulundu.

Tüm resmi tatil günlerinde çalıştırılan emekçilerin haklarını korumak konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Gardiyanoğlu, 1 Mayıs günü ülke genelinde yoğun bir denetim gerçekleştireceklerini söyledi.

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1 Mayıs özelinde tüm resmi tatil günlerinde çalıştırılan emekçilerin haklarının korunması konusunda kararlıdır” ifadelerine yer veren Gardiyanoğlu, denetimlerin bazılarına kendisinin de katılacağını ifade etti.

Editör: Burhan CANBAZ