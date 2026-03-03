Türkiye’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,96, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,43 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,56 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şubatta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 33,39, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,6 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,96, Yİ-ÜFE yüzde 2,43 artış gösterdi.

TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,95, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,53 yükseldi.

Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 5,16, geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 27,56 artış oldu.

Şubat enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Martta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 33,39 olarak belirlendi.

-Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta TÜFE'nin yüzde 2,87 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 31,42 olabileceği hesaplanmıştı.

(TÜİK verilerine göre, Yİ-ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,43, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,16, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,56 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,60 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,88, imalatta yüzde 27,98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 22,53 ve su temininde yüzde 38,22 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 26,09, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,14, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,57, enerjide yüzde 20,68 ve sermaye mallarında yüzde 29,51 yükseliş kaydedildi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,31, imalatta yüzde 2,95 ve su temininde yüzde 3,65 artış hesaplanırken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,04 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 2,48, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,47, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,30, sermaye mallarında yüzde 2,25 artış gerçekleşirken enerjide yüzde 0,22 düşüş görüldü.

Sektörler/Alt Gruplar Aylık (Yüzde) Yıllık (Yüzde)

Madencilik ve taş ocakçılığı 3,31 31,88

İmalat 2,95 27,98

Elektrik, gaz -3,04 22,53

Su temini 3,65