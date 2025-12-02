Fergani Uzay tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı (YTA) FGN-TUG-S01 uzaydaki görevine başladı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, tamamen öz kaynaklarla ve milli imkanlarla geliştirdiği ilk YTA olan FGN-TUG-S01'i, 28 Kasım 2025'te ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarıyla fırlattı.

Türkiye saati ile (TSİ) 21.44'te SpaceX Falcon 9 Transporter 15 roketiyle başlayan görevde, roketin birinci ve ikinci kademelerinin ayrılması sorunsuz gerçekleşti.

Faydalı yüklerin ayrılma sürecinin başlamasıyla, fırlatmadan yaklaşık 81 dakika sonra TSİ 23.05'de FGN-TUG-S01 roketten başarıyla ayrıldı. Milli YTA ilk telemetri verilerini ileterek görevine resmen başladı. Bu görev ile Fergani Uzay'ın uzay içi manevra ve taşıma kabiliyetine dair önemli bir adım atıldı.

- Yörüngede ateşlenecek dünyanın ilk hibrit roket motoruna sahip

Milli YTA iki önemli ilki bir arada barındırıyor. Türkiye'nin ilk YTA'sı olan FGN-TUG-S01, yörüngede ateşlenecek dünyanın ilk hibrit roket motoruna sahip olma özelliğini taşıyor. Araç, görev yörüngesine başarıyla yerleşmesinin ardından planlanan ilk hibrit motor ateşlemesini gerçekleştirecek.

Bu manevra sadece Türkiye için değil, dünya genelinde de hibrit roket motorunun ilk yörüngesel ateşlemesi olarak tarihe geçecek. Milli YTA, güvenli ve düşük maliyetli hibrit tahrik sistemi sayesinde uyduların farklı yörüngelere taşınmasını ve görev ömürlerinin uzatılmasını sağlayacak.

FGN-TUG-S01, Fergani Uzay'ın gelecekteki farklı irtifalarda uydu barındırarak görev yapacak konstelasyon misyonları için yeni bir kilometre taşı olacak. Milli YTA alçak irtifadaki (yaklaşık 500 kilometre) yörüngeden başlayarak, Fergani Uzay uydularını daha yüksekte bulunan farklı irtifalardaki (1000+ kilometre) görev yörüngelerine taşıyacak.

Türkiye'nin ilk YTA'sı olan aracın uçuş bilgisayarı, aviyonik sistemleri, güç dağıtım birimleri ve termal kontrol altyapısı gibi kritik sistemleri Fergani Uzay mühendisleri tarafından yerli tasarım ve üretim olarak geliştirildi. Bu başarılı görevle birlikte Türkiye, yörüngede hibrit motor denemesi gerçekleştiren ilk ülke olma yolunda önemli bir adım atarak uzay teknolojilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

- "Ülkemizin uzaydaki hareket kabiliyetini başlatacak"

Milli YTA'nın fırlatma süreci, Fergani Uzay Üst Yöneticisi (CEO) Selçuk Bayraktar ve mühendislik ekibi tarafından, Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi'ndeki Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi'nden canlı bağlantıyla takip edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk Bayraktar, 2022 yılında kurulan Fergani Uzay Teknolojileri'nin bugün 135 kişilik ekiple yoluna devam ettiğini belirterek, "3 hafta önce ikinci uydumuzu göreve başlatmıştık. Bugün ise öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ülkemizin ilk YTA'sı uzaya çıktı. Tüm projelerimizi, tasarımdan başlayarak mühendislikten üretime kadar kendi öz kaynaklarımızla hayata geçiriyoruz. Uçuş bilgisayarı, güç ve aviyonik sistemler dahil olmak üzere yerli mühendislik ürünü olan YTA'mız, ülkemizin uzaydaki hareket kabiliyetini de başlatacak." ifadelerini kullandı.

Bu görevin geliştirilecek milli küresel konumlama sistemi "Uluğbey" için kritik bir altyapı oluşturduğunu aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu görev ayrıca Uluğbey Küresel Konumlama Sistemi hedefimizin altyapısını oluşturacak ve gelecekteki uydu takımlarımıza giden yolu da açacak. 5 yıl içinde 100'den fazla uyduyla, Türkiye ile birlikte dost ve kardeş ülkelere bağımsız konumlandırma ve uzay lojistiği kabiliyeti kazandırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda ise geliştirmekte olduğumuz fırlatma sistemleriyle, dünyadan uzaya bağımsız erişim kabiliyeti kazanmayı hedefliyoruz. Vatanımıza, milletimize, tüm dost ve kardeş coğrafyalara hayırlı ve uğurlu olsun."