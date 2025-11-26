Turizm Prestige’den verilen bilgiye göre Türkiye’nin önde gelen magazin portallarından magazinci.com tarafından düzenlenen 25. Yıl İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödülleri, Hilton İstanbul Maslak’ta gerçekleştirildi.

Loris Parfüm ana sponsorluğundaki gecede televizyon, sinema, müzik, medya ve iş dünyasından çok sayıda temsilci yer aldı.

Törende, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına ödül alan Arzu Gündüzler, turizm sektörüne özel yayın yapan KKTC’nin tek dergisi TURİZM PRESTİGE ve sektöre özel haber üreten tek gazeteci olarak yürüttüğü çalışmalar nedeniyle “Yılın Turizm İnovasyon Proje Başarı Ödülü”ne değer görüldü. Gündüzler’in projeleri, KKTC turizminin tanıtımına sağladığı katkı, sektörel yenilikleri gündeme taşıması ve geliştirdiği iletişim modelleri sebebiyle jüri tarafından takdir edildi.

KKTC adına gecede öne çıkan bir diğer başarı ise Genç TV’nin “Yılın En İyi Televizyonu” ödülünü alması oldu. Böylece ülkenin medya ve turizm alanındaki iki farklı temsilcisi aynı gecede ödüllendirilerek KKTC’nin sektörel görünürlüğü güçlendirildi.

TÖRENİN TEMASI: ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Organizasyon, 24 Kasım Öğretmenler Günü temasıyla düzenlendi. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenler anılırken, birçok ödül sahibi sahnede öğretmenlerine teşekkür etti.

HAYAT BOYU BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Törenin açılış bölümünde verilen Hayat Boyu Başarı Ödülleri, Gönül Yazar, Gülden Karaböcek, Hakan Peker, halkla ilişkiler uzmanı Bengü Bilik ve gazeteci Hakkı Yalçın’a takdim edildi. Ödüller, duayen gazeteci Fikret Ercan tarafından sunuldu.

Gönül Yazar, ödülünü “Kızım Yasemin’e götüreceğim” sözleriyle aldı.

MUAZZEZ ABACI İÇİN ÖZEL ANMA

2025 yılında aramızdan ayrılan sanatçılar törende tek tek anıldı. Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Muazzez Abacı için özel bir bölüm hazırlandı. Alişan, Aslı Hünel, Yeşim Salkım ve Hazal, Abacı’nın “Vurgun” şarkısını birlikte söyleyerek büyük alkış aldı.

CEM VE SEDA ÖĞRETİR İLK KEZ AYNI SAHNEDE

Yılın Kadın ve Erkek Haber Spikeri ödüllerini sırasıyla Seda Öğretir (NTV) ve Cem Öğretir (ATV) aldı. Daha önce aynı törene birlikte katılmayan çift, ilk kez yan yana sahneye çıktı.

Öğretir çifti, “Birbirimize rakip değiliz, aynı saatlerde ekranda değiliz. Başarı ekip işidir,” mesajı verdi.

BUKET AYDIN’DAN ROJİN KABAİŞ MESAJI

“Yılın Program Sunucusu” ödülünü alan Buket Aydın, konuşmasını Rojin Kabaiş cinayetinin hâlâ aydınlatılmamasına dikkat çekerek yaptı. Aydın, “Bu ödülü Rojin için alıyorum. O hayatta olsaydı bugün bir eğitimci olacaktı,” dedi.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARINDAN MARDİN’DEN TEŞEKKÜR

“Yılın En İyi Ekran İkilisi” seçilen Sinem Ünsal – Ozan Akbaba, çekimleri Mardin’de devam ettiği için törene katılamadı. Oyuncular, hazırladıkları video ile teşekkür mesajı gönderdi.

TÜLİN ŞAHİN HAVALİMANINDAN DOĞRUDAN TÖRENE KATILDI

“Yılın Moda Programı” ödülünü alan Tülin Şahin, yurt dışındaki defileden dönüşünde havalimanından direkt törene geldi. Şahin, sahnede yaptığı konuşmada öğretmenlere ithafen teşekkürlerini sundu.

“DELİ MAVİ” PROJESİNE FARKINDALIK ÖDÜLÜ

Yeşim Salkım’ın sahnede yer aldığı ve birçok ünlü ismin katkı verdiği “Deli Mavi” düet projesi, Yılın Farkındalık Projesi ödülüne layık görüldü. Söz yazarı Seda Akay, şarkıyı 30 yıl önce Atatürk için yazdığını açıkladı.

ULUSLARARASI MİSAFİR RED CAİRO

Gecenin yabancı konukları arasında, kick boks şampiyonu Red Cairo (Sergiano Herbert Cairo) da yer aldı. Sporcu, İstanbul’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC’DE YILIN TELEVİZYONU: GENÇ TV

Bu yıl KKTC’de “Yılın Televizyonu” ödülü Genç TV’ye verildi. Kıbrıs Genç TV adına ödülü Kurucu Başkan Ertan Birinci aldı. Birinci yaptığı konuşmada Nurettin Soydan'a da teşekkür etti :..

ÖDÜL KAZANAN KATEGORİLER

Törende ödül alanların tam listesi şöyle:

Yılın En İyi Şehir Oteli: Hilton İstanbul Maslak

Uluslararası Başarı Ödülleri: Fehmi Okuyucu (Loris Parfüm), Franky Lankester

Hayat Boyu Başarı Ödülleri: Gönül Yazar, Gülden Karaböcek, Hakan Peker, Bengü Bilik, Hakkı Yalçın

Uluslararası Aksiyon Yıldızı: Red Cairo

Yılın Prodüksiyon Firması: Ufkun Medya – Ufuk Karadağ

Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü: Aysun Kaya

Eğitime Katkı Ödülü: Cangül Özdemir Akın – Samet Akın

Yılın Haber Merkezi: Star TV / Nazlı Çelik

Yılın Kadın Haber Spikeri: Seda Öğretir (NTV)

Yılın Erkek Haber Spikeri: Cem Öğretir (ATV)

Yılın Haber Kanalı: TRT Haber

Yılın Hafta Sonu Programı: “İyi ki Hafta Sonu” – Simge Fıstıkoğlu (Sözcü TV)

Yılın Kadın Kuşak Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)

Yılın Sabah Haber Kuşağı: “Çalar Saat” – İlker Karagöz (NOW TV)

Yılın Program Sunucusu: Buket Aydın (TV100)

Yılın Gündüz Kuşağı: “Gelinim Mutfakta” – Aslı Hünel (Kanal D)

Magazin Sohbet Programı: “Gel Konuşalım” – TV8

Yarışma Programı: “Kim Milyoner Olmak İster” – ATV

Kültür Sanat Programı: “Biz Bize” – A Para

Moda Programı: “Tülin Şahin ile Moda” – Star TV

KKTC Yılın Televizyonu: Genç TV

Sağlık Programı: “Gençlik Rüzgarı” – TV8

TV Magazin Programı: “TV100 Magazin”

Yılın Dizisi: “Kuruluş Osman/Orhan” – ATV

Yapım Firması: Bozdağ Film

Aile Dizisi: “Uzak Şehir” – Kanal D

Dönem Dizisi: “Mehmet Fetihler Sultanı” – TRT1

Dizi Oyuncusu: Mahassine Merabet – Mert Yazıcıoğlu

Ekran Performansı: Gonca Cilasun – Erkan Petekkaya

Ekran İkilisi: Sinem Ünsal – Ozan Akbaba

Ekonomi Programı: “Benden Söylemesi” – NOW TV

Komedİ Programı: “Güldür Güldür” – Show TV

Sabah Programı Sunucusu: Alişan – TRT1

Müzik Kanalı: TRT Müzik

Müzik Belgeseli: “Yaren” – TRT Müzik

Sosyal Medya Magazin Programı: “Magazin Burada”

Sinema Filmi: “Bir Cumhuriyet Şarkısı” – BKM

Sinema Oyuncusu: Salih Bademci

Sinema Özel Ödülü: “Tehlikeli Bölge” – Serkan Semiz

Erkek Modacı: Melik Kam

Müzige Katkı Ödülü: Kral Group – Mehmet Akbay

Turizm İnovasyon Projesi Başarı Ödülü: Arzu Gündüzler / KKTC

En İyi Tiyatro Oyunu: “Aydınlıkevler” – Demet Akbağ

Sahne Şovu: Nükhet Duru – Nilgün Belgün – Saba Tümer “Kaynat Bakalım”

Drama-Komedİ Dizisi: “Gönül Dağı” – TRT1

Dijital Dizi: “Gassal” – Tabii

TV Yöneticisi: Hande Ertekin (360 TV)

DJ – Producer: Burak Yeter

Farkındalık Projesi: “Deli Mavi”

Dijitalde En Çok Dinlenen Şarkı: “Yoksun” – Ebru Yaşar & Siyam

THM Yorumcusu: Deniz Toprak – Oğuz Aksaç

Virtüöz: Yudum

Proje Albüm: “Vasiyet” – Moko Yapım

Performans Yorumcusu: Koray Avcı

Yılın Şarkısı: “Seni Düşündüm” – Çağla & Doğu Swag

Yılın Grubu: maNga

Klip Yönetmeni: Ali Eşitme