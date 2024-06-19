Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, UBP Kadın Kolları ile birlikte Çağlayan'da bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Çocuk Yuvası'nı ziyaret etti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı’nda yapılan ziyarette, çocuklara hediyeler dağıtıldı ve yurt yetkilileri ile görüşüldü, kurumun ihtiyaçları ve çalışmaları hakkında bilgi alındı.

Savaşan, ziyarette yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı’nın, dayanışma ve yardımlaşmanın en yoğun yaşandığı günlerden olduğuna dikkat çekerek, “Bu bayramda çocuklarımızla bir araya gelmek, onlarla vakit geçirmek ve küçük de olsa mutluluklarına katkıda bulunmak bizim için büyük bir onur kaynağıdır. Bütün çocuklarımızın ve halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Çocuk Yuvası yetkilileri ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, çocukların bayramı neşe içinde geçirmelerine katkıda bulunan UBP heyetine teşekkür etti.