Ülke genelinde polisin trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 16 sürücünün alkollü araç kullandığı saptandı.

Kontrol edilen 2 bin 163 araç sürücüsünün 306’sı çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 1 sürücü tutuklandı, 41 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülerin 159’u süratli, 16’sı alkollü, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigortasız, 8’i sigortasız, 11’i emniyet kemeri takmadan, 2’si muayenesiz, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız ve 2’si susturucuz egzozlu araç kullanmak ceza aldı.

4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullandığı saptanan sürücülerin, 1’i kamu taşıma işletme izinsiz yolcu taşımak, 3’ü elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamak, 2’si seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 2’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 77’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.