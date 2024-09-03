Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 377 sürücü rapor edildi.

Polis, 2 bin 115 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimde 37 aracın ise trafikten men edildiğini açıkladı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“96’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 50’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 20’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 6’sı kamyon araçların trafiğe çıkış saatine uymamak, 12’si 5000 kg ve üzerindeki kamyonların Girne-Lefkoşa anayolunu kullanması ve 144’ü diğer trafik suçları.”