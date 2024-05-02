Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 423 sürücü rapor edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, denetimler sonucunda toplam 2 bin 100 araç sürücüsünün kontrol edildiği, 30 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi.

Açıklamaya göre rapor edilen trafik suçları şöyle:

“278’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 24’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak ve

70’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.”

-Gazimağusa’da alkollü sürücü dört araca hasar verecek şekilde kaza yaptı

Öte yandan, Gazimağusa’da dün saat 19.00 sıralarında, Emir Erdinç Aybenk (E-71) yönetimindeki MR 691 plakalı aracı ile 209 miligram alkollü içki tesiri altında giderken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan dört araca hasar verecek şekilde kaza yaptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Aybenk, yol kenarında park halinde bulunan KT 278 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan KT 278 plakalı aracın önünde park halinde bulunan LV 994 plakalı aracın arka kısmına çarptığı belirtilen açıklamada, çarpmanın etkisiyle MR 691 plakalı aracın da ileriye doğru savrularak, park halinde bulunan GE 480 plakalı aracın sol ön kısmına da çarptığı kaydedildi.

Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan GE 480 plakalı aracın ise, arkasında park halinde bulunan UF 775 plakalı aracın arka kısmına çarptığı kaydedilen açıklamada, kaza sonucu yaralanan olmadığı belirtildi.

Açıklamada, araç sürücüsü Emir Erdinç Aybenk aleyhinde yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.