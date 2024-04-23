KKTC’de dün trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 2 bin 414 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından toplam 496 araç sürücüsü rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde, 29 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“220’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 174’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 25’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak ve 60’ı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.”