Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği' nin bu yıl 19.sunu düzenlediği Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali yarın akşam Bariton Finlay Bloore ve Piyanist Özel Günhanlar Konseri ile devam ediyor.

Verilen bilgiye göre, eğitimlerini Londra’ da Royal Academy of Music’de sürdüren Bloore ve Günhanlar, Bellapais Manastırı' nda saat 20.00'de başlayacak konserlerinde Franz Liszt Vallée d'Obermann from Années de Pèlerinage I. Suisse, Robert Schumann Dichterliebe Op.48 ve Roger Quilter 7 Elizabethan Lyrics Op.12 eserlerini seslendirecekler.

Bu yılki festival Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens ve Kybele' nin katkılarıyla gerçekleştirilecek ve 31 Mayıs' a kadar sürecek 11 farklı konsere ev sahipliği yapacak.

Konser Biletleri; Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisinden, Konser Girişinden veya Online Bilet olarak biletfest.com dan alınabilinecek.