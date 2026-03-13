Başbakan Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Şehit Eşi, Şehit Ebeveyni ve Yakınları, Malul, Malul Gazi ve Yakınları Kartı Dağıtım Töreni’nde yaptığı konuşmasında, “Bizim devletimiz var. Bayrağımız var. Bizim Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti var” dedi.

