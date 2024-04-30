Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde; Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyine (IUSARC) üye üniversitelerin arama kurtarma kulüplerine kayıtlı gençlerin katılımıyla "Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları (USARGames 2024)", 3-5 Mayıs tarihlerinde düzenleniyor.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın Lefkoşa’daki Metehan Eğitim Alanı’nda yer alacak oyunların açılış töreni, 3 Mayıs Cuma günü saat 10.30 yapılacak.

Üç gün sürecek yarışmaların ardından ödül töreni ve kapanış kokteyli ise Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Kamelyası’nda 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da düzenlenecek.

KKTC’de faaliyet gösteren 11 üniversitenin arama kurtarma kulübü üyeleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nden bir üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilecek oyunlarla, “afet ve acil durumlarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile meydana gelebilecek afet ve acil durumlardan etkilenen kişilere en kısa sürede ulaşarak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratarak, doğru arama kurtarma çalışmaları yapmak, yaralılara temel ilkyardım yapılmasının ardından emniyetli ortam koşullarını sağlayarak, can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında farkındalığı artırmak” amaçlanıyor.

Oyunlara KKTC’den, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi; Türkiye Cumhuriyeti’nden ise Maltepe Üniversitesi katılacak.

-Basın toplantısı düzenlendi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda, bugün oyunlarla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda ilk önce Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları (USARGames 2024) tanıtım filmi gösterildi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Harekat Eğitim Şube Müdürü Yusuf Eker, Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları ile ilgili bilgiler aktardı.

- Karaca: “Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları’nın bu yıl altıncısını gerçekleştireceğiz”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, toplantıda yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederek sözlerine başladı, Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları’nın bu yıl altıncısını gerçekleştireceklerini kaydetti.

Karaca, bu organizasyonla gençleri arama kurtarma faaliyetlerine entegre etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Yakın dönemde yaşanan afetlerde, yetişmiş insan gücünün müdahalelerde ne kadar önemli olduğunu defalarca tecrübe ettiklerini kaydeden Karaca, “Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak, gençlerimizin afet yönetimi alanına ilgisini artırmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çalışmalar ilkokul çağındaki çocuklarımızdan başlayarak üniversitede eğitim gören gençlerimize kadar olan faaliyetlerimizi kapsamaktadır.” dedi.

-“Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz”

“Çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz bu destek sayesinde toplumdaki afet bilincinin arttığını görmek bizleri mutlu etmektedir” diye konuşan Karaca, Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları’nın yalnızca rekabetin yaşandığı bir faaliyet olarak değil, verilen eğitimlerin uygulamalarla pekiştirildiği bir organizasyon olarak da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Geçen yıl ulusal düzeyde gerçekleştirdikleri faaliyetlerinin bu yıl Türkiye’den Maltepe Üniversitesi’nin de katılımıyla uluslararası bir nitelik kazandığına değinen Karaca, faaliyetlerinin ileriki yıllarda daha kapsamlı hale getirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Karaca, “Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası faaliyetlerde her zaman yanımızda olan, her şartta bizlere destek veren ve faaliyetlerimizi halkımıza ulaştırmamıza vesile olan tüm basın çalışanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunar, hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim.” dedi.