Türk arabesk müziğinin güçlü kadın seslerinden 'Güllü' ismiyle bilinen Gül Tut, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir Yalova Çınarcık'ta oturan Güllü, gece saat 03.00 sıralarında kızı ve bir arkadaşıyla 6. kattaki evinin balkonunda otururken fenalaşarak aşağı düştü. Ünlü sanatçının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, saat 06.30 sıralarında sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla acı haberi duyurdu. Yağız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Üzücü bir haberi paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri buradan paylaşacağım. Başımız sağ olsun."

Uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden Güllü, 2017 yılında tüp mide ameliyatı geçirmiş, ameliyatın ardından yaklaşık 70 kilo vermişti.

Güllü kimdir?

Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 15 Ekim 1973 Kasımpaşa, Beyoğlu doğumlu Roman asıllı Türk fantezi müziği ses sanatçısı.

Küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden, okuluna dönmek zorunda kaldı. Ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti. 2008 yılında Kartal Yakacık'ta alkol komasına giren sanatçı, hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.

«Kasımpaşalı Güllü» adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. İki çocuğu olan sanatçı 2000'de boşanıp sahnelere yeniden döndü.

Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit olmuş parçaları vardır.