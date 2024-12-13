Ürdün'ün başkenti Amman'da bir huzurevinde çıkan yangında, 6 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.

Ürdün resmi haber ajansına göre, Sosyal Kalkınma Bakanı Vefa Beni Mustafa, yangınla ilgili bilgi verdi.

Yangının 111 kişinin kaldığı özel bir huzurevinin birinci katında çıktığını, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i ağır, 60 kişinin yaralandığını bildiren Beni Mustafa, yaralıların hastanelere kaldırıldığını, diğer yaşlıların ise farklı merkezlere tahliye edildiğini ifade etti.

Bakan Beni Mustafa, yangının nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.