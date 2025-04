Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, güçlü bir gelecek için büyük projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Baktığınız her yerde UBP’nin imzası var, projesi var. Onlar konuşuyor, UBP çalışıyor” dedi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre bölge ziyaretleri kapsamında Karaoğlanoğlu, Alsancak, Lapta ve Dikmen’de halkla buluşan Üstel, hükümetin icraatlarını anlattı, vatandaşın beklentilerini dinledi.

“Laf değil, iş üretiyoruz” diyerek, konuşmasına başlayan Başbakan Üstel, ülkenin ihtiyaç duyduğu tüm reformları ve projeleri, göreve geldikleri ilk günden itibaren cesaret ve kararlılıkla hayata geçirdiklerini, geçirmeye de devam edeceklerini kaydetti.

“Bugün ülkemizin neresine bakarsanız bakın, UBP’nin mührünü görürsünüz” vurgusu yapan Üstel, “Her bölgemize, her beldemize, her vatandaşımıza eşit hizmet götürme kararlılığımızdan asla taviz vermiyoruz. Çünkü bu toprakların her yerinde geleceği biz kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

-“Lapta-Çamlıbel ve Girne-Çatalköy yolu projeleri önümüzdeki günlerde başlıyor”

Bölgelerde yapılan hizmetleri tek tek sıralayan Üstel, “Yıllardır tamamlanmayı bekleyen Lapta-Çamlıbel ve Girne-Çatalköy yolu projeleri önümüzdeki günlerde başlıyor. ‘Durmak yok, yola devam’ diyoruz, istikrarla, icraatlara devam diyoruz” dedi.

-“Yeni Akçiçek Hastanesi yıl sonunda hizmete giriyor”

Sağlık alanındaki atılımlara da değinen Başbakan Üstel, 2025’i “Sağlık Yılı” olarak ilan ettiklerini hatırlattı. “KKTC tarihinin en büyük sağlık hamlesini gerçekleştiriyoruz” diyen Üstel, şunları kaydetti:

“Lefkoşa’ya yeni devlet hastanesi projesini başlattık, Lapta Sağlık Ocağı’nı yeniledik, Yeni Akçiçek Hastanesi yıl sonunda hizmete giriyor, Girne’ye Askeri Hastane kazandırdık, Dikmen’e daha büyük, daha modern bir sağlık ocağı yapıyoruz. Çünkü sağlığa yapılan yatırım, insana yapılan yatırımdır, insana yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırım demektir.”

-“Gençliğin önünü sloganlarla değil, gerçek projelerle açıyoruz”

2025 yılının gençler için de bir dönüm noktası olacağını belirten Üstel, “Gençlerimize kırsal kesim arsaları dağıtmaya devam ediyoruz, sosyal konut projeleri başlıyor, düşük faizli kredi paketleri yolda. Gençliğin önünü sloganlarla değil, gerçek projelerle açıyoruz” şeklinde konuştu.

Spor alanında da büyük hizmetler yaptıklarını vurgulayan Başbakan Üstel, “Taşkent, Dağyolu, Pınarbaşı ve Boğaz köylerine kazandırdığımız futbol sahalarıyla gençlerimize sahip çıkıyoruz. Altını çizerek ifade ediyorum, bu tesislerin tümü, hükümetimizin eseridir. Gençlik bizim projelerimizle yükseliyor” dedi.

-“Her alanda, her noktada, her adımda Ulusal Birlik Partisi’nin mührü var”

“UBP varsa hizmet var, UBP varsa gelecek var” diyen Üstel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu topraklarda istikrarı, hizmeti, kalkınmayı ve umudu biz yeşertiyoruz. Her alanda, her noktada, her adımda Ulusal Birlik Partisi’nin mührü var. Onlar konuşmaya biz iş yapmaya devam ediyoruz.”

UBP açıklamasına göre, bölge ziyaretleri sırasında, Dr. Bekir Paşaoğlu, Ulusal Birlik Partisi’ne katıldı. Yenilenen Dikmen Örgüt Binası da törenle hizmete açıldı.