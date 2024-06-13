Başbakan Ünal Üstel Azerbaycan’da düzenlenecek “Türk Devletleri: Jeostratejik Gerçeklikler ve Küresel Felaketler Bağlamında Yeni Stratejik Hedeflere Doğru” isimli uluslararası konferansın resmi açılış törenine katılmak üzere Bakü’ye gitti.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, konferansta bir de konuşma yapacak olan Üstel aynı zamanda konferansa katılacak diğer Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin siyasi parti lider ve temsilcileri ile de görüşmeler gerçekleştirecek.

Bugün Azerbaycan’da ikili temaslarda bulunacak olan Üstel, Azerbaycan’ın ulu Lideri Haydar Aliyev’in anıt mezarı ve Türk şehitliklerine ziyaretler de gerçekleştirecek. Bakü’de basın mensupları ile de bir araya gelecek olan Ünal Üstel, yarın konferansa katılmak üzere Şuşa’ya geçecek.

Yarın Azerbaycan’ın Şuşa kentinde başlayacak olan konferansta “Türk Devletleri Teşkilatı: Küresel Güvenliğe Bölgesel Katkı" ve “Modernitenin Ortak Değerlerle Birliği Bağlamında Yeni Bir Diyalog Platformu Olarak Parti Diplomasisi” konu başlıklarında iki oturum gerçekleştirilecek.

Azerbaycan’a hareketinden önce basına açıklamalarda bulunan Üstel, şunları kaydetti:

“Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğumuz günden itibaren Türk devletleri ile ilişkilerimiz noktasında son derece önemli mesafeler kat ettik. Azerbaycan KKTC ilişkileri tarihinin en üst seviyesindedir.

Özellikle Azerbaycan'la olan ilişkilerimiz, yıllardır hiç görülmemiş bir seviyeye çıktı. Azerbaycan’ın Kıbrıs Türklerinin hem Kıbrıs Türk Devletleri hem de dünya ile kucaklaşması bağlamında ortaya koyduğu samimiyet bizi son derece mutlu etmektedir.

Devletler ve hükümetler arası ilişkilerin yanında, Ulusal Birlik Partisi ile Yeni Azerbaycan Partisi arasında imzaladığımız iş birliği protokolü, tam da bu konferansa örnek teşkil edecek bir adımdır.

Partiler arası kurduğumuz iş birliği, devletlerarası ilişkilerimizin gelişmesine de katkı sağlamıştır.

Partiler arası güçlü iş birliklerinin ve geliştirilen diplomasinin, ülkeler arası, devletler arası ve hükümetler arası ilişkilere son derece olumlu katkılar sağladığını yaşayarak gördük.

Dolayısı ile Azerbaycan’la ve tüm Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerle hem devletsel nitelikte hem partisel hem de sivil topluma örgütleri bağlamında ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz.

Özgürlüğüne kavuşan Şuşa’da bulunmaktan büyük mutluluk duyacağım.

Ayrıca, Azerbaycan’ın öz toprağı olan Şuşa’nın azad edilmesinden sonra, bu toplantının Şuşa’da düzenlenmesi ve bizim de o kadim topraklara ayak basacak olmamız son derece önemlidir.

Hedefimiz TDT üyesi tüm ülkelerle Meclisler arası Dostluk Grupları kurmaktır.

Azerbaycan, gelişen ilişkilerimizin bir sonucu olarak, Meclisinden geçirdiği bir kararla KKTC ile Azerbaycan Dostluk Grubu'nu kurdu. Hedefimiz, bu grupların diğer üye ülkeler tarafından da kurulmasıdır.”

-"TDT’ye tam üyelik çok uzakta değil"

Konuşmasının devamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bir konuşmasına işaret eden Üstel, “Sayın Aliyev geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir konuşmada KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na tam üyeliğine açık destek vermiştir. Kendisini selamlıyoruz. İnanıyorum ki çok uzak olmayan bir gelecekte, Türk Devletleri Teşkilatı'na tam üye olacağız" ifadelerini kullandı.

Konferansın konu başlığıyla ilgili bir soruya da cevap veren Üstel, " Türk coğrafyasında yaşanması muhtemel afetlere karşı koordineli ve etkin iş birliği sağlanması ve mevcut gönül bağımızın yanında küresel afetlere karşı somut mekanizmaları kurulması yoluyla zor zamanlarda da birbirimizin yanında durmayı başarabilmeliyiz. Bu bağlamda Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizmasının oluşturulmasına yönelik olarak varılan mutabakat son derece önemlidir. Yapılacak çalışmalara imkân, tecrübe ve kabiliyetlerimizle katkı koymaya hazırız" şeklinde konuştu.