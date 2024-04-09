Başbakan Ünal Üstel, birlik ve beraberlik içinde çalışarak, KKTC'yi daha güzel bir geleceğe taşıyacaklarına inandığını belirtti.

Üstel, Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, birlik ve beraberlik duygularının yoğun bir şekilde yaşandığı, maneviyatın yükseldiği, insan ve Allah sevgisinin yürekleri aydınlattığı yeni bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Üstel, mesajında Ramazan ayı boyunca tutulan oruç ve yapılan dualarla manevi bir arınma yaşandığını ifade etti, “Birbirimize olan sevgi ve saygı duygularını pekiştirdik, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım etmenin hazzını tattık.” dedi.

Üstel, KKTC Hükümeti olarak kendilerinin de Ramazan ayının gerektirdiği etkinlikleri organize ederken ülkeye, yurttaşlara hizmet etmenin huzurunu daha derinden hissettiklerini ifade etti.

-“Ekonominin kalkınması için siyasi istikrara ve güven ortamına ihtiyaç var”

Mesajında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana geçen 40 yılı aşkın süre boyunca, ekonomimizi geliştirmek ve halkımızın refahını artırmak için büyük bir mücadele verdik ve veriyoruz. Mücadelemiz, azmimizi bilerken, ruhumuzu ve inancımızı da güçlendiriyor.” ifadelerine yer veren Başbakan Üstel, bu mücadelede önemli aşamalar kaydettiklerini, ancak önlerinde hâlâ kat edilmesi gereken çok yolun olduğunu kaydetti.

Ekonominin kalkınması için siyasi istikrara ve güven ortamına ihtiyaç olduğuna ve bu konuda önemli adımlar attıklarını dile getiren Üstel, mesajını şu ifadelerle sürdürdü:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerimiz her zamankinden daha sağlam ve güçlü bir zemine oturuyor. Türkiye’nin desteği ile Türk dünyasıyla ilişkilerimizi hızla geliştiriyoruz. Bölgesel ve uluslararası alandaki etkinliğimiz de artıyor.

Ekonomimizin kalkınması için girişimciliği teşvik etmek adına da önemli adımlar atıyoruz.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu altyapı çalışmalarını hayata geçirmek için en önemli unsurlardan biri olan Türkiye kaynaklı finansman desteklerini imzaladığımız tarihi protokollerle sağlamaya devam ediyoruz.

Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi ve kendi ülkelerine dört elle sarılıp, bu topraklardan kopmamaları için gerekli tüm yatırımları yapıyoruz, projeleri hayata geçiriyoruz.

Tarım ve turizm gibi potansiyeli yüksek sektörleri geliştirmek adına önemli çalışmalar yürütüyoruz.

Göreve geldiğimiz günden beri, KKTC'nin kalkınması, uluslararası alandaki görünürlüğünü ve saygınlığını artırmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz.

-“Hükümetimiz bu vizyonun önemli bir savunucusu ve uygulayıcısıdır”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti son yıllarda "dünyayla kucaklaşma" vizyonu çerçevesinde uluslararası alanda tanınırlığını ve etkileşimini artırmaya yönelik adımlar atmaktadır. Bu vizyonun temel amacı, KKTC'nin siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan dünyayla entegrasyonunu sağlamaktır. Hükümetimiz bu vizyonun önemli bir savunucusu ve uygulayıcısıdır. Çabalarımız sonucunda KKTC, uluslararası alanda önemli bir mesafe kat etmiş ve birçok ülke KKTC ile ilişkilerini geliştirmeye başlamıştır.

Son olarak Azerbaycan Milli Meclisinde, Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kurulmasıyla diplomasimiz için tarihi bir aşama kat edilmiştir. Azerbaycan ile KKTC arasında kurmakta olduğumuz siyasi, ekonomik ve diplomatik bağlar daha da güçlenmiştir. 2023 yılı, KKTC için bir değişim, dönüşüm ve reformlar yılıydı. 2024 yılında da bu adımları daha da ileriye taşımak için kararlıyız. Ekonomik kalkınma, dünya genelinde görünürlüğümüzü artırırken Türk dünyası ile olan ilişkilerimizi geliştirme, 2024 yılındaki en önemli önceliklerimiz biri olmaya devam edecek.

Birlik ve beraberlik içinde çalışarak, KKTC'yi daha güzel bir geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum.

Ben ve çalışma arkadaşlarım bu mübarek Ramazan Bayramı’nı halkımıza hizmet etmenin huzuruyla kutluyoruz.

Ramazan Bayramı'nın Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimize, tüm İslam âlemine hayırlara vesile olmasını diliyor, başta aziz şehitlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm yakınlarımızı rahmetle anıyorum; ruhları şad olsun.

Kıbrıs Türk halkının Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."