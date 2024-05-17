Başbakan Ünal Üstel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Esin Leman Lisesi öğrencilerini kabul etti.

Başbakanlık Şeref Salonunda gerçekleşen kabulün basına açık bölümünde ilk konuşmayı, Esin Leman Lisesi Müdür Muavini Hatice Özler Şahin yaptı.

Şahin, yeni bir okul olan Lisenin 272 öğrencisi ile yoluna devam ettiğini belirterek, 19 Mayıs dolayısıyla Başbakanlıkta olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Şahin, tüm Türk Ulusunun 19 Mayıs bayramını kutladı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de kabulde yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs'ın ulusal mücadelenin başlangıç noktasını oluşturduğunu ve bugün TC'nin 100. yılını kutladığını hatırlattı.

Üstel, şimdinin gençlerinin geleceğin yöneticileri olacağını ve ülkenin kaderini belirleyeceğini söyleyerek, gençlere verdikleri önemin bir göstergesi olarak hükümet ve Ulusal Birlik Partisi'nin yarın Boğaz Piknik Alanında bir gençlik şöleni düzenleyeceğini kaydetti.

Kabulde karşılıklı çiçek ve hediye takdimi de yapıldı.