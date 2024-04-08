Başbakan Ünal Üstel Ceza (Değişiklik) Yasası'nda yapılan değişiklikle ilgili değerlendirmelerde bulundu:

"Gençlerimizin yaşamını kaybetmesine seyirci kalmıyoruz, kalmayacağız"

Başbakan Ünal Üstel, yasada yapılan değişikliklere dikkat çekerek, vatandaşa Ramazan Bayramı'nda trafikte dikkatli olması çağrısında bulundu.

Başbakan Üstel'in açıklaması şöyle:

"Son yıllarda artan trafik kazaları ile çok sayıda gencimiz hayatını yitirmekte, pek çok yuvanın ortasına da ateş düşmektedir.

Yine aynı oranda insan yaptığı vahim ve affedilmez hatalar yüzünden, yasalarda öngörülen cezalarla yüzleşmekte ve kendi ailelerine de ciddi sıkıntılar yaşatmaktadırlar.

Bu durum artık sadece trafiği ilgilendiren bir sorun değil aynı zamanda sosyal travmaları da beraberinde getiren büyük bir güvenlik sorundur.

Buna seyirci kalmak kabul edilemez. O yüzden hükümet olarak bu duruma sessiz kalmadık ve kalmayacağız.

Ülkemizde her geçen yıl trafik kazası nedeni ile kaybettiğimiz insan sayısı maalesef giderek artmaktadır.

Yaşanan depremde onlarca can kaybettik. Hala kendimize gelemiyoruz ve acısını yüreklerimizde taşıyoruz.

Bu örnek ortada dururken her yıl, depremde kaybettiğimiz canlar kadar yaşamı da trafik kazalarında yitirmeye başladık.

Bu soruna karşı da en az depremde olduğumuz kadar duyarlı olmalıyız ve ortakv hareket etmeliyiz.

Bu sorun da en az deprem kadar bizim için önemlidir, ciddidir, tedbirler alınması gereken bir konudur ve canımızı yakan bir konudur.

Bu gerçekten yola çıkarak hükümetimiz cezaların daha caydırıcı olması için altı ay önce çalışmalara başlamıştı. Bu doğrultuda Başsavcılıktan gelen olumlu görüş üzerine, Ceza (Değişiklik) Yasası'nın 210. maddesinde değişikliğe gitmiştir.

Buna göre tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle trafikte birinin ölümüne sebibiyet verenler hakkında, brüt asgari ücretin 50 (elli) katına kadar olan para cezası brüt asgari ücretin 75 (yetmişbeş) katına kadar, 7 (yedi) yıla kadar olan hapis cezası ise 1O yıla yükseltiliyor. Yasa maddesindeki değişiklik Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek, meclisimize gönderilmiştir.

Hükümetimiz, trafikte alkol denetimlerinin daha etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla Yol Güvenliği (Değişiklik)Yasa Tasarısı’nda da düzenlemeye gitmiştir. Buna göre, 150mg/ 100ml üzerinde alkol oranı alan sürücüler, sabit cezaya çarptırılmadan, doğrudan mahkemeye sevk edilecektir ve kandaki alkol miktarına bağlı olarak azami 3 yıla kadar hapis ve/veya azami 15 asgari ücret para cezası ve/veya azami 6 ayı geçmeyen bir süre için sürüş ehliyeti sahibi olmaktan veya sürüş ehliyeti almaktan men edilme cezaları verilebilecektir. Ayrıca karakola gitmeyi, nefes vermeyi veya hastaneye gitmeyi reddedenler de asgari ücretin 15 katına para cezasına çarptırılacak ve/veya 12 ayı geçmeyecek şekilde sürüş ehliyeti sahibi olmaktan veya sürüş ehliyeti almaktan men edileceklerdir.

Hükümetimiz, artan trafik suçlarının süratle, etkin ve cadırıcı bir şekilde önlenmesi amacıyla, Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik ) Yasa Tasarısı’da da değişikliğe gitmiştir.

Buna göre, alkol sınırının aşılması durumunda davasız halledilebilecek suçlar yeniden ele alınarak düzenlenmiştir.

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda da değişikliğe gidilerek yasalar arasında çelişki olmasını engellemek maksadıyla, değişikliğe gittiğimiz diğer yasalarla paralel olarak alkol ve uyuşturucuc kullanarak sürüş yapanlarla ilgili olarak cezalar artırılmıştır.

Öte yandan Başbakanlık olarak konuya ilişkin geniş bir komisyon kurulmuştur.

Konuya paydaş tüm kesimlerin içerisinde yer aldığı, ülkesel düzeyde bir komisyon başbakanlık bünyesinde oluşturulmuş ve çalışmalar başlatılmıştır.

Komisyonumuzda, trafik kazaları ile ilgili tüm resmi ve sivil otoriteler yer almalıdır. Gerek polisiye tedbirlerin artırılması, gerek eğitim faaliyetlerin bu konuyu daha geniş kapsamlı ele alacak şekilde düzenlenmesi, gerek yasal değişikliklerin yaptırılması gerekse yasalarda bulunan cezaların artırılmasına yönelik konuların hepsi ele alınacaktır.

Sadece yasalarda değişikliklerin yeterli olmadığını da biliyoruz. Bu nedenle yollarımızı daha güvenli hale getirmek için de gerekli altyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz.

Depremde olduğu gibi tüm kesimleri bu konuda bizimle birlikte çalışmaya davet ediyorum.

Hükümet temsilcilerinin, muhalefet temsilcilerinin, emniyet güçlerimizin, bakanlıklarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının bu sürece aktif katılım ve destek vermesini istiyorum. Tüm kesimleri bu yaşamsal konuyu ortadan kaldırmak için birlikte mücadeleye çağırıyorum…

Bayram dolayısıyla vatandaşlarımıza önemli bir konuda da seslenmek istiyorum. Bayramlar, sevdiklerimize kavuştuğumuz, bir araya geldiğimiz ve mutlu olduğumuz özel günlerdir. Bu güzel günlerin gölgelenmemesi için trafikte kurallara uymamız ve dikkatli olmamız büyük önem taşımaktadır.

Bu vesileyle sizlerden ricam, bayramda trafikte kurallarına uyalım..."