Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki temaslarını tamamlayarak, ülkeye döndü.

İstanbul’dan yurda dönen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Üstel’i, Ercan VIP Salonunda Ulusal Birlik Partililer davul zurnayla karşıladı.

Ellerinde KKTC, TC ve UBP bayrakları taşıyan partililere, UBP milletvekilleri, bakanlar, belediye başkanları, bürokratlar ve parti yetkilileri eşlik etti.

Partililer, VIP çıkışında çiçeklerle karşıladığı Başbakan Ünal Üstel’e destek belirtti ve Üstel’e yönelik hakaret içeren açıklamaları kınadı.

Başbakan Üstel, partililer ve vatandaşlara karşılamadan ötürü teşekkür ederek, “Son günlerde KKTC’nin Başbakanlığına, Kıbrıs Türk halkına ve şahsıma yönelik yapılan açıklamaları, o memur arkadaşa aynen iade ediyorum” dedi.

-“ TC ile el ele, KKTC’yi daha ileriye götürmek için yolumuza devam edeceğiz”

Başbakan Üstel, bu yakıştırmaları “Hadsiz, insafsız, kabul edilemez” olarak niteleyerek, şöyle devam etti:

“Bu memur zihniyetli arkadaş bilecek ki, Kıbrıs Türk halkı Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte burada Rum’a karşı bir varoluş mücadelesi verdi. Bu mücadeleyi, her türlü baskıya rağmen verdi. Şehitler verdi, kayıplar verdi ama hiç bir zaman dinimizden, dilimizden Türklüğümüzden taviz vermedik, vermeyeceğiz.

Milli mücadele döneminde Türkiye Cumhuriyeti ile omuz omuza mücadele verdik, şehitler verdik. Bilmelidir ki bu memur arkadaş o zamanlar dünyada yoktu. Rum’a karşı göğsümüzü siper ederken yoktu ama şimdi hadsizce konuşuyor.

Kıbrıs Türk tarihini bilmiyorsa, ben abisi olarak abilik yapayım kendisine ve Kıbrıs Türk halkının tarihini anlatayım öğreteyim.

KKTC Başbakanı olarak şahsıma yapılan bu yakıştırmalara karşı mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Bize özür borcu var. Bilsinler ki, Türkiye Cumhuriyeti ile el ele, KKTC’yi daha ileriye götürmek için yolumuza devam edeceğiz.

KKTC’yi daha ileriye götürmek adına tek yürek olduğumuzu dünyaya göstereceğiz.”

Başbakan Üstel, kendisini karşılayan herkese teşekkür ederek, alandan ayrıldı.