-İncirli: "Bugün 26 Nisan için erken seçim önerisi sunacağız"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, sunuşların ardından CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 62. Madde uyarınca “Devlete yapılan itibar suikastı” başlıklı konuşma yaptı.

Hükümetin bugüne kadar yaptığı ve yapacaklarını "devlete itibar suikastı" olarak nitelendiren İncirli, "çürümüşlüğün" Başbakanın en yakınına kadar geldiğini savundu.

İncirli, geçen hafta mahkemede, yolsuzluğa karıştığı iddiası gündeme gelen Meclis başkanının , bir süreliğine görevden uzaklaşmasını önerdiklerini hatırlatarak, “siz bu memlekette hal bırakmadınız, rezil ettiniz” ifadelerini kullandı.

Erken seçim çağrılarına kimsenin kulak asmadığını ileri süren İncirli, yaşananların göz ardı edilemeyeceğini, hükümetin insanların serzenişlerini görmezden geldiğini kaydetti.

İncirli, çetelerin de halkı tehdit ettiğini ileri sürerek, hükümetin yönetememesi nedeniyle bu insanların ülkeyi tehdit eder hale geldiğini ve ülkedeki güvenliği sağlayamayan hükümetin sadece bu nedenle bile istifa etmesi gerektiği görüşünü ortaya koydu.

Sağlık ve eğitimde daha önce yaşanmamış bir çöküş yaşandığını öne süren İncirli, bugün 26 Nisan için erken seçim önerisi sunacaklarını insanların rahat nefes alması için buna ihtiyaç olduğunu belirterek “bu bizim değil halkın talebidir bu kadar çürümüşlüğü kimse kaldıramaz” dedi.

Bu karara hükümetin "evet" demesini beklediklerini dile getiren İncirli, hükümetin sürekli olarak sadece maaş ödemek için borçlandığını, bu borçların nasıl kapanacağını hükümet dahil kimsenin bilmediğini savundu.

UBP gibi büyük bir partinin de bu siyasi skandallar nedeniyle itibar kaybettiğini iddia eden İncirli, tüm hükümet yetkililerinin sabah yataktan ‘biz bu ülkeye neler yapıyoruz’ diyerek kalkması gerektiğini söyledi.

İncirli, “bugünden sonra bu meclisi size dar edeceğiz” diyerek, yapılanların da hesabının sorulacağını kaydetti.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, İncirli’nin sadece iddiaları değil gerçekleri de konuşması gerektiğini belirterek, güvenlik sorununun sadece hükümetin değil ülkenin sorunu olduğunu ve ülkedeki tüm paydaşların bu konuyu çözmek için çalıştığını söyledi.

Oğuz konuşurken muhalefet milletvekilleri itiraz ederek, İncirli’nin muhatabının Başbakan olduğunu ve onun izahat vermesi gerektiğini belirtti.

Oğuz, ise her hafta bakanların da 62. Maddede cevap verdiğini, kendisinin de konuşma hakkını kimsenin elinden alamayacağını ifade ederek, Başbakanının da zaten cevap vereceğini söyledi.

“Canınız istediğinde seçim olmaz, seçim süreleri belli, sandığa giden zaten ne süre için oy verdiğini bilir” diyen Oğuz, ülke güvenliğinin önemli olduğunu bu nedenle de iddialarla değil, bilir kişi çalışmalarıyla yol aldıklarını kaydetti.

Oğuz, alınan tedbirlerle ilgili örnekler vererek, olası muhtemel olaylarla ilgili de yapılması planlananları sıraladı.

Her şeyi meclis kürsüsünden paylaşamadıklarını, suç örgütlerine karşı TC ve KKTC’de tedbir almak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Oğuz, dünyada sadece KKTC’de suç işleniyormuş tavrının "saçma" olduğunu vurguladı.

-Atun

UBP Milletvekili Sunat Atun ise, 2014’de 62. maddeyi yürürlüğe koyduklarını ve ve bu maddede cevabın nasıl verileceğiyle ilgili bir kısıtlama olmadığını anlattı.

Bundan sonra “siz konuşacaksanız ve biz cevap verirken bağrış çağrış olacaksa biz de yeni yöntemler buluruz” diyen Atun, "bu konuşmaları bir seviyede tutmayı öğrenmeliyiz” dedi.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, Atun’un güncel konuşmalarla 62. maddeden konuşmanın aynı olmayacağını unuttuğunu, İncirli’nin ithamlarının göbeğinde Başbakan olduğunu bu nedenle de açıklamanın Başbakandan gelmesi gerektiğini savundu.

Güncel konuşmalara da çoğu zaman sorumlu bakanın değil nöbetçi bırakılan bakanın cevap verdiğini ifade eden Şahali, zaten diğer konularda da usule uygun davranılmadığı eleştirisinde bulundu.

Şahali, “cesaretiniz varsa gelin halkı birlikte gezelim, halkın ne dediğini kulaklarınızla duyun” diyerek, başbakanı kürsüye çağırdı.

-Üstel: "Hükümet programındaki her şey yerine getirildi"

Başbakan Ünal Üstel, hiçbir zaman hiçbir şeyin arkasına saklanmadığını ve hiçbir soruyu da cevapsız bırakmadığını kaydederek, hükümet programında yazılan her şeyin yerine getirildiğini, hatta reformlarla fazlasını yaptıklarını belirtti.

"İstikrar" dediklerini, hiçbir projeyi yarım bırakmadıklarını vurgulayan Üstel, sağlıkta yeni bir dönem başlattıklarını, bugün tam gün mesaiye geçildiğini, geçmişten gelen sorunları çözmek için çalıştıklarını söyleyerek, yapılan sağlık ocağı ve hastanelerle ilgili bilgi verdi.

Ünal, 30 yıldır yapılmayanları yaptıklarını, hayat pahalılığı, asgari ücret ve teşviklerle halkı da ekonomik olarak ezdirmediklerini, 2027’deki seçimlere kadar daha yapacak çok işleri olduğunu vurguladı.

Yargıda referanduma gidileceğine işaret ederek, “gelin mayısın ilk haftası referanduma gidelim” diyen Üstel, önce yasaları geçireceklerini, sonra seçime gidileceğini söyledi.

Üstel, ”Artık erken seçim yok” diyerek kürsüden indi.

-İncirli

İncirli, "Hepsini yaptık yapmaya devam edeceğiz” dediğini belirttiği Üstel’i eleştirerek, yapılanların "rüşvet, hukuksuzluk, yozlaşma, çürümüşlük" olduğunu savundu.

İncirli, "hükümet bu kadar çok çalışıyorsa bu çürümüşlük, yalan, rüşvet iddiası nerden çıkıyor” diyerek, bürokrasiyi de yerle bir ettiklerini savundu; “ben sizinle çalışanlara da acıyorum, yakınınızda çalışan herkesin başı derde giriyor” dedi.

Kendileri için önceliğin erken seçim olduğuna işaret eden İncirli, referandumların sonra yapılabileceğini belirtti.

-Üstel

"Erken seçim konusunda son sözümüzü söyledik" diyerek, iddialarda doğrular varsa bunları yargı reformuyla düzeltmeyi amaçladıklarını kaydeden Üstel, kendilerinin reform sürecini belirlediklerini ve yollarını o şekilde yürümeye devam edeceklerini söyledi.

-İncirli

İncirli, “Siz bu kadar yolsuzluk, rüşvet iddialarından kaçsanız da bir gün gelecek bunları açıklamak zorunda kalacaksınız” dedi.