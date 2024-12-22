Başbakan Ünal Üstel, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik 250 milyon TL’lik 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 21 faiz oranlı kredi destek paketi oluşturulduğunu açıkladı.

Üstel, kredi paketini, hellimin tescil şartlarını da göz önünde bulundurarak, küçükbaş varlığını artırmak, sürü ıslahını geliştirmek, et ve sütte kaliteyi artırmak ve rekabet edebilirliğin önünü açmak adına ortaya koyduklarını belirtti.

Başbakan Üstel bugün yaptığı yazılı açıklamada, hükümet olarak üretimin ve üretenin yanında durma, üreticilere ve yerel üretime destek sağlama yönünde ortaya koydukları vizyonu sözde bırakmadan, gerekli kaynakları yaratarak ve sağlayarak gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Üstel, “2024 yılı içerisinde küçükbaş hayvancılığına verilen desteklerle küçükbaş anaç hayvan varlığımız yaklaşık yüzde 10 oranında artırılmıştır. Buna paralel olarak küçükbaş süt miktarımızda da artış sağlanmıştır” dedi.

Küçükbaş hayvancılığına verdikleri önemin sadece desteklerin artırılmasıyla sınırlı kalmadığını, çeşitli projelerle hayvan ıslahı konularında da gelişmeler sağlandığını kaydeden Üstel, kredi destek paketiyle bunlara bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Bu kapsamda Küçükbaş Hayvan Üreticilerimize toplam 250 milyon Türk liralık, 36 ay vadeli, yıllık yüzde 21 faiz oranlı kredi destek paketini devreye sokuyoruz. Küçükbaş hayvan varlığımızı ve dolayısıyla küçükbaş süt üretimini artırmak için başlattığımız destek paketinden, ülkemiz şartlarına elverişli, hastalıklardan ari ve sertifikalı damızlık küçükbaş hayvan ithal etmek isteyen tüm üreticilerimiz faydalanabilecekler.

Ülkemizin en önemli simgelerinden biri olan Hellimin, tescil şartlarını da göz önünde bulundurarak, küçükbaş varlığını artırmak, sürü ıslahını geliştirmek, ette ve sütte kaliteyi artırmak, rekabet edebilirliğin önünü açmak adına ortaya koyduğumuz kredi paketi hayvancılığa ve tarımın geneline verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bu vesileyle açıklamış olduğumuz destek paketinin tüm üreticilerimize hayırlar getirmesini diliyorum."