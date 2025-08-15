Başbakan Ünal Üstel, Lefke'nin Kurtuluş Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 1974 Barış Harekatı’nın ikinci aşamasında ortaya konulan mücadele ile Rum işgalinden kurtarılan Lefke’nin halkın yeniden özgürlük ve güven ortamına kavuştuğu destansı yürüyüşün son kalesi olduğunu vurguladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Üstel, Lefke'nin Kurtuluş Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk halkının özgürce ve güven içinde yaşamasının en önemli sembollerinden biri olarak nitelediği Lefke’nin stratejik konumu, bereketli toprakları ve köklü kültürü ile adanın en önemli Türk yerleşim yerlerinden biri olduğunu kaydeden Üstel, Osmanlı döneminden bu yana Türk kimliğinin güçlü bir şekilde korunduğu Lefke’nin Kıbrıs Türk halkının ekonomik ve sosyal hayatında müstesna bir yere sahip olduğunu aktardı.

Lefke’nin Rum mezaliminden kurtuluşunun Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Başbakan Üstel, mesajına şöyle devam etti:

“1974 Barış Harekatı’nın ikinci aşamasında, Mehmetçiklerimizin, Mücahitlerimizin ve bölge halkının canı pahasına ortaya koyduğu mücadele ile Rum işgalinden kurtarılan Lefke, halkımızın yeniden özgürlük ve güven ortamına kavuştuğu destansı yürüyüşün son kalesi olmuştur.

Bu kutlu zaferin yıldönümünde, bizlere bu topraklarda onurla ve huzur içinde yaşama imkanı sağlayan aziz şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.”