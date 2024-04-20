Başbakan Ünal Üstel, Yenicami Ağdelen Kulübü (YAK) Başkanı Ahmet Gençosman ile yönetim kurulunu Başbakanlık Şeref Salonu’nda kabul etti. Üstel, spora verdikleri desteğin katlanarak süreceğini söyledi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, kabulde konuşan Başbakan Ünal Üstel; “1970’li yıllardan itibaren Lefkoşa’nın önde gelen spor kulüplerinden biri olan Yenicami Ağdelen Kulübü’nü ağırlamak bizlere mutluluk veren bir olaydır. Yenicami Ağdelen Kulübü ülkemiz futbol takımlarının önünü açan, yol gösteren nadide kulüplerden biridir. Bu kulübümüzün başarılı olması taraftarlarını mutlu edeceği gibi bizleri de mutlu edecektir. Görevde bulunan Başkan Ahmet Gençosman ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum" dedi.

Hükümet olarak Yenicami Ağdelen Kulübü gibi ülkede bulunan tüm kulüplere gereken desteğin verildiğini belirten Başbakan Ünal Üstel, şöyle konuştu:

"İnanıyoruz ki hükümetimizin kulüplere vereceği desteklerle ülkemizdeki futbolda çok daha iyi seviyeye çıkarılacaktır. Hükümetimiz sadece futbola destek vermekte kalmamakta ülkede var olan her çeşit spor alanına da katkı sağlamaktadır. Amacımız ülke gençliğimizi spora yönlendirmektir. Dileğimiz sporla uğraşan genç bir nesil yaratmaktır. Bir ülkenin sporla uğraşan genci ne kadar fazla olursa, o ülkenin de geleceği o kadar aydınlık olur. Sporla uğraşan gençler başarıyı isteyen, başarılı olabilmek için elinden geleni yapan gençlerdir ve bu gençlerin spordan kaynaklı kazandıkları bu alışkanlık bir ülkenin geleceği için çok önemli bir durumdur.”

-“Yusuf Kaptan Sahası yenilenecek”

Zaman zaman spor kulüpleri ile bir araya gelerek yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Başkan Ünal Üstel, “Yenicami Ağdelen Kulübü’nün tarafımıza yapmış olduğu talep üzerine Yusuf Kaptan Sahası’nın keşif raporu hazırlanarak eksiklikler saptanmıştır. İlk etapta Yusuf Kaptan Sahası’nın zemini yenilecek sonrasında da kalan eksiklikler giderilecektir. Bu vesileyle Başbakanlık olarak Yusuf Kaptan Sahası’nın zeminin tamamlaması için gereken desteği vereceğimizi buradan bir kez daha belirtmek isterim” dedi.

-Gençosman

Yenicami Ağdelen Kulübü Başkanı Ahmet Gençosman da konuşmasında, Yenicami Ağdelen Spor Kulübü yönetimi olarak yeni yatırımlarla ülke sporunun gelişmesine ve kendi kulüplerinin başarısı için var güçleriyle çalıştıklarını anlattı.

Bu doğrultuda kulüpte tespit ettikleri eksikliklerden birinin de Yusuf Kaptan Sahası’nın zeminindeki problemler olduğunu belirten Gençosman, şöyle devam etti:

“Bundan dolayı Yusuf Kaptan Sahası’nın zeminin yeniden yapılması için Başbakanımız Ünal Üstel'e talebimiz olmuştu. Başbakanımız bu talebimizi geri çevirmeyerek, zaman kaybetmeden gereken talimatı vermiştir. Verilen talimatla birlikte saha zeminin yenilenmesi için gereken çalışmalar başlamıştır. Bu konuda bizlere hiç düşünmeden destek olan Başbakanımız Ünal Üstel’e Kulübümüz yöneticileri, taraftarları ve sporcuları adına teşekkür ederiz.”

Kabulde Başbakan Ünal Üstel’e spordan sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu eşlik etti.