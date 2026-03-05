Başbakan Ünal Üstel, yükseköğretimin KKTC’nin stratejik kalkınma alanlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Bugün KKTC yalnızca bir turizm adası değil, aynı zamanda bölgesel bir yükseköğretim merkezidir.” dedi.

Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılımıyla gerçekleştirilen Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi’nin Minareliköy’deki yeni kampüsünün temel atma töreninde konuştu.

Başbakan Üstel, törende yaptığı konuşmada, bugün bilime ve eğitime yapılan önemli bir yatırımın temelinin atıldığını ifade ederek, törene katılan Yılmaz ve heyetine teşekkürlerini iletti.

- “Üniversitelerde attığımız devrimsel adımı Fiber Optik Protokolü'yle dijital altyapı için de attık”

KKTC’nin “yükseköğretim merkezi” olması vizyonunun yıllar önce Ulusal Birlik Partisi hükümetleri döneminde ortaya konduğunu ve ilk yatırımların o dönemde atılan cesur adımlarla başladığını kaydeden Üstel, o dönemde de bugün bazı vizyoner projelere olduğu gibi karşı çıkanlar olduğunu hatırlattı. Üstel, "Gelinen noktada vizyonun doğruluğunun görüldüğünü” vurguladı.

Bugün yeni bir devrimsel adımın dijital altyapının geliştirilmesi için Fiber Optik Altyapı Anlaşması’nın imzalanmasıyla atıldığını söyleyen Üstel, bu projenin ulusal güvenlik adına son derece önemli olduğunun altını çizdi. Üstel, bölgedeki savaşların dijital bir hal aldığına işaret ederek, “Böylesi bir ortamda dijital egemenlik, toprak egemenliği, hava egemenliği ve deniz egemenliği kadar önemlidir.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, projenin süratle hayata geçmesi gerektiğini kaydetti.

- “Üniversitelerin altyapısını güçlendirmek için adımlar atmaya devam edeceğiz”

Üstel, üniversitelerin ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirterek, yükseköğretimin aynı zamanda KKTC’nin uluslararası görünürlüğünü arttıran, farklı kültürleri bir araya getiren ve nitelikli insan kaynağı yetiştiren stratejik bir alan olduğunu ifade etti.

Üniversiteleri hükümet olarak stratejik bir kalkınma alanı olarak gördüklerini kaydeden Üstel, üniversitelerin altyapısını güçlendirmek, uluslararası rekabet gücünü artırmak ve bilimsel üretimi teşvik etmek için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.

- “Yeni kampüs yatırımı yükseköğretim alanındaki gücümüzü artıracak”

Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi’nin genç bir üniversite olmasına rağmen kısa sürede önemli bir akademik kapasite oluşturduğuna vurgu yapan Üstel, yeni kampüs yatırımının yükseköğretim alanındaki gücü daha da artıracağının altını çizdi. Üstel, yatırımın ülkeye, gençlere ve bilim dünyasına hayırlı olmasını temenni etti.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki iş birliğinin eğitimden altyapıya, ekonomiden teknolojiye kadar birçok alanda ülkenin gelişimine katkı sağladığını da sözlerine ekledi.