Lefkoşa ve Güzelyurt’ta dört kişi uyuşturucu suçundan tutuklandı.

Lefkoşa’da dün Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından, park halinde bir otomobilde şüpheli olarak görülen P.T.K.’nin (E-29) üzerinde ve aracında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Konuyla bağlantısı olduğu tespit edilen C.M.P’nin (K-24) Lefkoşa’da kaldığı evde yapılan aramada ise, yaklaşık 68 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.B.M.(K-35) tutuklandı.

Öte yandan Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde dün Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından kontrol amacıyla durdurulan bir araçta yolcu olarak bulunan A.K.B.’nin (E-23) şüpheli hareketleri sonucu yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

A.K.B. tutuklandı.

-Gümrüksüz mal tasarruf eden bir kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından dün kontrol maksatlı durdurulan Y.E.A.’nın (E-23) kullandığı araçta gümrüğe beyan edilmemiş 14 elektronik sigara tespit edilerek emare olarak alındı. Y.E.A. tutuklandı.

-Ülkede ikamet izinsiz bulunan 6 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz bulunan 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Girne’de çevreye rahatsızlık veren iki kişi tutuklandı

Girne’de Şehit Fehmi Ercan Sokak’ta, E.E.K.(E-24) 257 miligram ve İ.T.(E-25) 105 miligram alkollü içki tesiri altında, bağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri sırada suçüstü tutuklandı.