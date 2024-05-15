Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Limasol’daki Arnavut Cami’ye yapılan saldırıyı kınadı.

Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, önceki günlerde gerçekleştirilen saldırıda, cami ve bahçe duvarlarının yazı yazılarak tahribata uğratıldığı belirtildi.

Son yıllarda Güney Kıbrıs’ta Müslümanların ibadet yerlerine yapılan saldırıların artmasından endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, “Yürüttüğümüz tüm çalışmalarda dil, din, ırk ayırt etmeden her mezhebe saygı duyuyor ve tüm dini eserlere sahip çıkıyoruz” denildi.

Vakıfların açıklamasında, sıkça karşılaşılan provoke edici saldırıların bir an önce son bulması, olaya karışanların ilgili merciler tarafından derhal tespit edilmesi temennisi dile getirildi.