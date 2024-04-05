Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde görev yapan büyükelçiler için iftar verdi.

Lefkoşa’da düzenlenen iftar yemeğine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart da katıldı.

Kalabalık bir heyetin katıldığı iftar yemeğinde, Ramazan ayının güzellikleri konuşuldu.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, yemekte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin zengin tarihine ve önemli rolüne ışık tutan bilgileri anlattı.

Tümer, ‘’Kıbrıs Vakıflar İdaresi, adanın sosyal, kültürel ve ekonomik dokusunda çok önemli bir rol oynamıştır. Toplumlar için bir destek taşı olmuş, temel hizmetleri sağlamış ve halk arasında dayanışma duygusunu teşvik etmiştir’’ dedi.

‘’453 yıllık tarihiyle birçok medeniyete ve farklı dine ev sahipliği yapan Evkaf, dil, din, ırk ayırt etmeden inançları ve geçmişleri ne olursa olsun, adada yaşayan herkese kucak açmıştır’’ diye devam eden Tümer, ‘’Evkaf, daha iyi projeler için farklı ülkeler ile bir araya gelerek iş birliği yapmayı amaçlamaktadır’’ ifadelerini kullandı.

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Bayırkan’ın da katıldığı yemeğe Türkiye, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Avusturya, İsveç, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Libya Büyükelçiliklerinden, Büyükelçi ve yetkilileri katıldı.

Editör: Burhan CANBAZ