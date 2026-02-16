ABD merkezli sosyal medya platformu X'e (eski Twitter) erişim sorunu yaşanıyor. Birçok kullanıcı X’e erişim sorunuyla karşılaştığını bildirmeye başladı.

Web siteleriyle ilgili sorunların kullanıcılarca raporlandığı bir platform olan Downdetector'e göre X'e erişiminde sorun yaşandığı gözlemlendi.

Downdetector'e göre, saat 16.00 itibarıyla platforma erişimle ilgili problemler arttı. Birçok kullanıcı ana sayfanın yenilenmemesi ve gönderilerin yüklenmemesi gibi sorunlarla karşılaştığını bildirmeye başladı.

X'e erişim sorunu yaşayan kullanıcılar ana sayfa yüklenmemesi ve akış yenileme hataları ile karşılaştığını ifade etti.

Kullanıcı şikayetlerinden, X'e erişim sorununun birçok ülkede yaşandığı görülüyor.