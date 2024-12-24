Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, toplu iş sözleşmesinin (TİS) kendileri için Anayasa hükmünde olduğunu belirterek, bununla ilgili tasarı alt komiteye dahi gelirse radikal kararlar alınmasının kaçınılmaz olacağını kaydetti.

BES Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Mustafa Yalınkaya, TİS ile ilgili yasa değişikliğinin değil Meclis’e alt komiteye bile gelmesinin kendileri için dönülmez radikal kararlar anlamına geldiğini vurguladı.

Yalınkaya: “Genel grev kararını selamlıyor ve destekliyoruz”

Yazılı açıklama yapan Yalınkaya, paydaş sendikaların ülke genelinde yapacağı mücadele kararını hem selamladıklarını hem de desteklediklerini belirtti ve BES’in tüm iş yerlerinde TİS imzalayarak emekçilerin sosyal ve ekonomik hak kazanımlarını sağladığını hatırlattı.

TİS ile kazanılmış hakların koruma altına alındığına işaret eden Yalınkaya, “Bu bağlamda sendikamızın tek muhatabı örgütlü olduğumuz belediyelerin başkanları ve yönetim kurullarıdır.” dedi.

Çalışma hayatında BES için TİS’in “Anayasa hükmünde” olduğunu, dolayısıyla var olan düzenin bozulmasının, mevcut çalışma hayatının ve de çalışma barışının bozulması anlamına geleceğini kaydeden Yalınkaya, merkezi hükümetin bu barışı bozmak için ne tür çabalar ve arzular içerisinde olduğunun da farkında olduklarını kaydetti.

Yalınkaya, “Uzun süreden beridir bu konuda hükümeti uyarmamıza rağmen hala somut bir şekilde TİS düzenini bozacak yasa ile ilgili bir geri adım bulunmamaktır.” dedi.

-“LTB başta olmak üzere tüm belediyelerde radikal kararlar alacağız”

“Şunu net olarak söylüyoruz ki; bahse konu yasa değişikliği, bırakınız Meclis’in gündemine gelmeyi, alt komiteye dahi getirildiği takdirde bu BES için geri dönülmez bir mücadelenin başlangıcı olacaktır.” diyen Yalınkaya, bahse konu bu yasa değişikliği alt komitenin gündemi geldiği anda başta Lefkoşa Türk Belediyesi olmak üzere ülke genelinde örgütlü bulundukları tüm belediyelerde radikal kararlar alacaklarını duyurdu.

Yalınkaya, “Hiç şüpheniz olmasın ki, Lefkoşa’yı bu ceberut yasa değişikliğini arzu edenlere dar edeceğiz. Buradan bir çağrı da belediye başkanlarına yapmak istiyoruz. Hükümetin bu adımı açıkça sizlerin iradesine karşı yapılmış bir hakarettir. Eğer iradenize önem veriyorsanız bu onursuzca çabaya karşı sizler de bizimle birlikte ses verirsiniz. Söylediğimiz gibi TİS bizim anayasamız, belediye başkanları da bu konuda tek muhatabımızdır.” ifadelerini kullandı.