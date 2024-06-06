Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği organizasyonunda “Yalnız Değilsin: Kadına Şiddete Karşı Hukuki Destek Her Yerde” sloganıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, toplantıya, konuşmacı olarak Belma Zornacı, Şerife Transtürk ve Sevcan Cicioğlu katıldı.

Toplantıda, kadınlara yönelik şiddetle mücadelede hukuki destek mekanizmaları hakkında bilgiler paylaşıldı ve katılımcılar bu konuda bilinçlendirildi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir adım atmak için toplantıyı yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Şiddetin her türlüsü, insan haklarına aykırıdır ve toplumumuzda yeri yoktur. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi olarak kadınlarımızın yanında olmaya, onların sesini duyurmaya ve haklarını savunmaya kararlıyız. Bu toplantının, hukuki destek mekanizmalarını tanıtarak şiddet mağduru kadınlarımıza umut olmasını diliyorum. Katkılarından dolayı Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ne ve değerli avukatlarımıza teşekkür ederim. Unutmayın, yalnız değilsiniz; biz hep birlikte güçlüyüz.”

Tuğlu, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi olarak toplumsal farkındalık yaratma ve destek mekanizmalarını güçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini de vurguladı.