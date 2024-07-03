Erenköy-Karpaz Belediyesi 1.Yaz Festivali 5-7 Temmuz tarihleri arasında Yenierenköy Halk Plajı’nda gerçekleştirilecek.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ​3 gün sürecek festivalde plaj etkinlikleri ve turnuvaların yanı sıra Grup Otantik Konseri yer alacak.​

Festivalde, Türkiye’nin sanatçısı Sena Şener ve Rap sanatçısı Motive konser verecek.

​Sena Şener konseri ile başlayacak 1.Yaz Festivali’nde dans gösterileri, halk danslarının yanı sıra Kumdan Heykel etkinliği, Survivor Çocuk, Tavla turnuvası, Plaj Voleybolu, Satranç Turnuvası, Çocuk ve Sanat etkinlikleri de yapılacak.

Festival de ayrıca, Diamoonte Jimnastik Kulübü öğrencilerinin dans gösterileri de yer alacak.

Ayrıca bölgenin halk dansları ekiplerinden YENDER Çocuk Halk Dansları Topluluğu, Yenierenköy İlkokulu Dans Grubu ve YENDER Master Kadınları ülkenin yerel kültürünü sahneye taşıyacak.