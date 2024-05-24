Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından Şht. Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde devam eden elektrik kazısı 1. etap kapsamında pazar günü Yenişehir trafik ışıkları bölgesinde çalışma yapılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesinden (LTB) verilen bilgiye göre, çalışmalar gün boyu süreceğinden Atatürk Caddesi’nin her iki yönünden de Yenişehir trafik ışıkları bölgesine giriş yapılamayacak.

Çalışmalar tamamlanana kadar sürücülerin güzergah üzerindeki trafik işaret ve işaretçilere uymaları istendi.