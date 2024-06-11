30 Haziran’da Girne Aşağı Dikmen Mahallesi'nde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi Sandık Seçmen Listelerine başvuru ve itirazlar bugün saat 19.00’da sona erecek.

Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar No:2) Yasası’nda belirtilen seçim yasakları, devlet işlerinin ve kamu hizmetlerinin aksamaması için ara seçimde uygulanmayacak.

-13 numaralı duyuru

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 13 numaralı duyurusuna göre, adayların, herhangi bir spor kulübü, dernek, hayır kurumu ve benzeri yerlere her ne ad altında olursa olsun herhangi bir maddi katkıda bulunmaması ve herhangi bir adayın lehinde veya aleyhinde yayın yapılmaması gerekiyor. Törenlere ait yasaklar ve kamu görevlilerinin gezilere katılma yasağı kuralı ise uygulanacak.

-14 numaralı duyuru

YSK’nın 14 numaralı duyurusuna göre ise, 8 Haziran’da askıya alınan Girne Aşağı Dikmen Mahallesi Sandık Seçmen Listelerine, 8 Haziran– 11 Haziran tarihlerinde yapılan başvuru ve itirazlar bugün saat 19.00’da sona erecek ve Sandık Seçmen Listelerine asılı bulundukları süre içerisinde başvuruda bulunanların isimleri, 13 Haziran’da tarihinde Resmi Gazete’de ilan edilecek.

Sandık Seçmen Listelerine yapılan itirazlar 14 Haziran’da saat 11.00’den itibaren, Sandık Seçmen Listelerine yapılan başvurular ve başvurulara yapılan itirazlar ise 14 Haziran’da saat 12.00’den itibaren Girne İlçe Seçim Kurulu’nda görüşülecek.