Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 51’inci yıl dönümü cuma günü törenlerle kutlanacak.

Program kapsamında ilk tören saat 17.30’da Yeşilırmak Şehitliği’nde, ikinci tören ise 18.15’te 5 Eylül Meydanı’ndaki Atatürk Büstü önünde yapılacak.

Törenlerde protokol tarafından çelenk sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Törenler, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarla tamamlanacak.