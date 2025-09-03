İnsan hayatını ve trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde yolcu taşıyan araç sürücüsüne yasal işlem
Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 51’inci yıl dönümü cuma günü törenlerle kutlanacak.
Program kapsamında ilk tören saat 17.30’da Yeşilırmak Şehitliği’nde, ikinci tören ise 18.15’te 5 Eylül Meydanı’ndaki Atatürk Büstü önünde yapılacak.
Törenlerde protokol tarafından çelenk sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Törenler, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarla tamamlanacak.