Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtan önemli bir adım bugün Cumhuriyet Meclisi’nde atıldığını vurguladı.

Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KKTC Meclisi’nin Kıbrıs konusunda aldığı karara işaret ederek şunları kaydetti:

“Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm ilkesini esas alan karar önerisinin oy çokluğuyla kabul edilmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu karar, Kıbrıs Türk halkının kendi egemenliğini, kimliğini ve geleceğini koruma kararlılığının güçlü bir tezahürüdür. Yarım asırdır sonuç vermeyen federasyon modeli artık tükenmiştir. Adada gerçekçi, sürdürülebilir ve adil bir çözüm ancak iki egemen, eşit devlet temelinde mümkündür.

Bu tarihi kararda iradesini iki devletli çözüm yönünde ortaya koyan tüm milletvekillerimizi kutluyor; Kıbrıs Türk halkının geleceği, huzuru ve onuru adına gösterdikleri bu duruş için teşekkür ediyoruz.

Türkiye olarak, Kıbrıs Türkü’nün, kendi kararlarını alma ve geleceğini belirleme iradesine desteğimiz sürecektir.”